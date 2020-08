Champions Napoli, quarto di finale d'oro: vale 10,5 milioni. Il Mattino: ma che differenza col Barcellona

Ultime calcio Napoli - Prestigio chiaramente, la possibilità per il Napoli di centrare per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Champions League dopo le due eliminazioni precedenti agli ottavi contro il Chelsea nel 2012 e il Real Madrid nel 2017.

De Laurentiis

Come riporta Il Mattino:

"Ma eliminare il Barcellona rappresenterebbe anche un introito economico importante per il club azzurro, i 10.5 milioni per il bonus di accesso ai quarti di finale. Il Napoli finora è arrivato già a 59,31 milioni, cifra che si riferisce alla prima parte del market pool (5,7 milioni), alla partecipazione (15,25 milioni), al ranking storico (15,5 milioni), al bonus risultati (10,8), al bonus ottavi (9,5 milioni) e al bonus redistribuito (0,76). Gli azzurri in quest'edizione di Champions League si sono qualificati agli ottavi di finale arrivando al secondo posto alle spalle del Liverpool a riuscendo a mantenere l'imbattibilità chiudendo con tre vittorie e tre pareggi a 12 punti, serie positiva che si è prolungata con il pareggio del match di andata contro il Barcellona. Tra gli ingaggi più alti del Barcellona, a parte Messi 39mln l'anno, ci sono quelli di Griezmann (18 milioni) e Suarez (15 milioni), De Jong (10), Busquets (9.30). Nel Napoli, a parte Koulibaly 7mln, quelli di capitan Insigne (4.6 milioni), Lozano (4.5 milioni). L'attaccante argentino del Barcellona e il difensore senegalese del Napoli sono anche quelli dal valore più alto: la valutazione di Messi è di circa 150 milioni, quello di Koulibaly è di circa 90. Tanti altri i pezzi pregiati del club catalano a cominciare da Suarez e Griezmann, per proseguire con Rakitic, De Jong, il portiere ter Stegen, il difensore Piqué. Nel Napoli oltre a Koulibaly il valore di mercato più alto è quello del centrocampista a seguire quelli di Fabian Ruiz e di Insigne".