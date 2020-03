Champions League, gare uniche in quattro giorni. Repubblica: "Final Four a gara secca ad Istanbul"

La Serie A naviga nell'incertezza più totale. I club sperano di tornare a giocare entro il 9 maggio giocando praticamente ogni tre giorni, terminando così il campionato prima del 30 giugno. Un limite che potrebbe essere valicato qualora la UEFA proprogasse la scandeza dei contratti dei giocatori di circa dieci giorni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Champions League? Giocare in 4 giorni e con gare uniche. Al termine del meeting si riunirà anche il Comitato esecutivo Uefa per decidere sulle coppe europee: se non ci sarà margine per disputarle integralmente, pronta la soluzione di giocare delle final four raccolte in 4 giorni con semifinali e finali in gara secca e nella stessa città: a Istanbul la Champions, a Danzica l’Europa League. Possibilità più estrema, i quarti giocati in partita unica, ma in campo neutro".