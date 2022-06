Repubblica - Cessione Napoli, De Laurentiis aspetta l'aereo giusto con tanti dollari: gli zii d'America solo una fantasia

Notizie Napoli calcio. Tra le tante notizie di calciomercato non manca mani qualche rumors che vorrebbe il Napoli in procito di essere ceduto da De Laurentiis. Tra fondi americani ed arabi, le voci sul futuro del club sono sempre di stretta attualità

Proprio dell'aspetto societario ha parlato Antonio Corbo su Repubblica, con un interessante riflessione sugli investimenti americani nel calcio tricolore:

I tifosi non si sono accorti che il club straniero investe per dividere utili tra i suoi investitori, ma il Milan è andato oltre. Invece di cedere o comprare campioni ha venduto se stesso. Accade che il Milan abbia vinto lo scudetto, ma pure che il Genoa retroceda e il Parma non salga in A. La favola degli zii d’America resiste solo nella fantasia degli italiani. Sbarcano per incassare, mai per dare. I tifosi neanche sanno che tra loro ad attendere forse c’è anche De Laurentiis. Il calcio è solo business, addio mecenati e sentimenti. Aspetta che arrivi forse l’aereo giusto, con tanti dollari da battere la sua nostalgia del futuro. Che sarà di lui senza il Napoli, il suo calcio business e qualche manifesto ostile?