Cessione Koulibaly, CorSport: settimana decisiva, il Manchester City alza la posta ma De Laurentiis spara ancora alto

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Kalidou Koulibaly sta tenendo con il fiato sospeso tutti i tifosi del Napoli. Sul centrale senegalese è forte il pressing del Manchester City, con la prossima settimana che potrebbe rivelarsi quella decisiva. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

"Si entra in una settimana che può diventare decisiva e forse lo è per davvero: inizia il ritiro, il campionato si avvicina e ognuno dovrà poi cominciare a indirizzare il proprio futuro. Il City è in vantaggio, i suoi settanta milioni (compresi bonus) sono stati giudicati insufficienti da De Laurentiis per chiudere: però c’è una volontà già espressa, e persino dispendiosa, di programmare un affare".