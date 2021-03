Cessione Koulibaly, ADL vuole ringiovanire la rosa: anche il Bayern Monaco in corsa, via per 50mln?

Calciomercato Napoli - La parola d’ordine del nuovo Napoli è rinnovamento. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a dare slancio al nuovo ciclo. Ringiovanire la rosa e soprattutto ridurre il monte ingaggi. Qualche sacrificio, dunque, andrà fatto. Il primo è Kalidou Koulibaly: ha 30 anni e un contratto importante. Il prossimo mercato sarà il bivio decisivo della sua carriera.

Come riporta La Repubblica:

"Le grandi di Inghilterra lo corteggiano da anni ma non hanno mai affondato il colpo. è stato nel mirino del Manchester City per diversi mesi ma non è mai arrivata l’offerta giusta. Le valutazioni economiche dei top player ai tempi del Covid 19 sono cambiate al ribasso e quindi 50 milioni di euro potrebbero convincere il Napoli a lasciarlo partire. Alla lista delle pretendenti si è aggiunto pure il Bayern Monaco. Koulibaly ha un ingaggio da top player (7 milioni di euro) fino al 2023, quindi non è più considerato un incedibile. Se dovesse arrivare la proposta giusta, potrebbe partire lasciando un vuoto da colmare con almeno un paio di innesti di qualità considerando che andrà via pure Maksimovic".