Cessione Demme, Il Mattino: il tedesco non è intoccabile, spunta la richiesta del Napoli per lasciarlo partire

Ultime calciomercato Napoli. Nonostante da quando sia arrivato a Gennaio sia subito stato tra i più positivi, il futuro azzurro di Diego Demme potrebbe essere a rischio. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Il tecnico è stato chiaro. Un conto è quello che voglio, un conto è quello che verrà. Dunque, Demme è in uscita ma per meno di 25 milioni non si muove. In 15 giorni passati fianco a fianco con De Laurentiis, il patron ha lungamente spiegato le difficoltà economiche e finanziarie di questa stagione. Lui ne ha preso atto"