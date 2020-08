Cessione Allan, Tuttosport: accettata l'offerta dell'Everton! Addio a giorni, ecco quanto incasserà il Napoli

Calciomercato Napoli. L'avventura di Allan in azzurro è arrivata ai titoli di coda. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport a firma di Raffaele Auriemma, mancano di fatto i dettagli per il trasferimento del centrocampista brasiliano all'Everton:

"Per quanto riguarda Allan, è stata accettata l’offerta del club di Liverpool, cioè 27 milioni di sterline (più bonus) così da consegnare ad Ancelotti il centrocampista che aveva apprezzato al Napoli e che considera indispensabile per la sua squadra nella prossima stagione".