Il Mattino - Cena Napoli: De Laurentiis e Spalletti scherzano con i calciatori, la promessa

Consueta cena di fine anno del Napoli che festeggia la qualificazione in Champions League. Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti hanno incontrato i calciatori e scherzato anche.

Cena Napoli: la promessa di De Laurentiis

Il Napoli va a cena al Grand Hotel Serapide e festeggia la qualificazione in Champions con De Laurentiis. Il Mattino rivela alcuni retroscena con una promessa riguardo la presenza del presidente del Napoli più frequente come capitato in questi ultimi giorni: «Chissà che il prossimo anno non mi tocchi farlo più spesso», confida. Il numero uno del Napoli si è complimentato con i suoi giocatori «per il raggiungimento di quello che era l'obiettivo della stagione, il ritorno in Champions».

Cena Napoli Spalletti De Laurentiis

Napoli: De Laurentiis e Spalletti scherzano con i calciatori

De Laurentiis è sereno, come lo è Luciano Spalletti. «Dobbiamo chiudere vincendo tutte e tre le gare», è la carica del tecnico azzurro. Allenatore e patron hanno passeggiato tra i tavoli, scherzando con i calciatori. È il momento di allentare la presa e le pressioni, dopo le ore turbolenti post-Empoli.