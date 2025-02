CdS - Notevole passo indietro del Napoli, squadra stanca e rattoppata. I cambi in panchina non sono tutti all'altezza delle ambizioni scudetto

Napoli - Secondo pareggio consecutivo per il Napoli che spreca la seconda occasione per provare a staccare l'Inter. Il pareggio di ieri sera contro l'Udinese è un notevole passo indietro per gli azzurri come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. La squadra di Antonio Conte ha giocato sempre sotto ritmo e l'Udinese ha saputo controllare la situazione senza grossi pericoli.

Napoli Udinese 1 1: il commento del Corriere dello Sport

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Napoli-Udinese 1-1:

"In attesa della sfida di San Siro, va registrato il notevole passo indietro della squadra di Conte: stanca e rattoppata a sinistra avendo perso anche Spinazzola dopo Olivera. Ma il discorso è più ampio: il Napoli ha frenato sia perché l'Udinese l'ha interpretata bene, pressando alto e mantenendo equilibrio e distanze, sia perché a eccezione del martello McTominay spreca troppo e gli uomini chiave cominciano a essere stanchi. Da Anguissa e Politano, passando per Neres e Lobotka. Sotto ritmo è un'altra squadra e le soluzioni in panchina per cambiarla in corsa non sono tutte all'altezza delle ambizioni scudetto".