CdS - Napoli-Rafa Marin, accordo quinquennale: la data del suo arrivo in azzurro

Rafa Marin è promesso sposo del Napoli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il difensore spagnolo ha raggiunto un accordo con gli azzurri sulla base di un contratto per le prossime 5 stagioni. Spunta anche la data del suo arrivo in città per mettersi subito a disposizione di Antonio Conte per il primo ritiro che si svolgerà a Dimaro.

Accordo Napoli per Rafa Marin

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: