Cds - Mazzarri perde Zielinski ed Elmas col Cagliari: ballottaggio inevitabile, due i nomi

Il Cagliari è il primo passo per spazzare via le ombre di queste quattro settimane con una vittoria (a Bergamo) e due sconfitte (con l’Inter e con la Juventus); per demolire pure in campionato i fantasmi del Maradona e attendere lunedì la sorte che deciderà l’avversario degli ottavi di Champions.

Piotr Zielinski

Zielinski ed Elmas fuori col Cagliari

Come riporta Il Corriere dello Sport, Mazzarri deve inventarsi, però, qualcosa: all’ultimo momento, il centrocampo ha perso uno dei riferimenti, Piotr Zielinski e anche il suo sostituto, Elmas, e quindi il progetto titolarissimi è evaporato. Piccoli fastidi e ballottaggio inevitabile: Gaetano è in vantaggio su Cajuste, ma sono millimetri e dettagli filosofici sulla interpretazione.

