CdS - Le date che aveva proposto l'Inter per giocare il match con la Roma

Ultime notizie - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela le due soluzioni che aveva proposto l'Inter per giocare la gara contro la Roma:

"Il nodo Inter-Roma non era facile da sciogliere. I nerazzurri, infatti, sono attesi da un calendario terribile: stasera il derby di Coppa Italia, poi il campionato nel weekend, in seguito la trasferta di Champions a Barcellona mercoledì, di nuovo la Serie A il 3 maggio e il ritorno coi blaugrana il 6. Giocare di domenica danneggerà certamente l’Inter, l’ultima italiana in semifinale di Champions: avrà meno riposo. Così i nerazzurri avevano chiesto il rinvio a data da destinarsi. Con due possibili soluzioni: recupero il 14-15 maggio in caso di eliminazione in Coppa Italia o la settimana successiva, tra il 18 e il 25, primo vero slot infrasettimanale disponibile. La Lega ha detto no: si rischiava di falsare la lotta scudetto".