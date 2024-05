CdS - La mossa di Conte su Di Lorenzo: farà l'impossibile per fargli cambiare idea

Giovanni Di Lorenzo vuole andare via da Napoli. A confermare la decisione del capitano del Napoli è stato lo stesso agente del calciatore in diverse interviste rilasciate in questi giorni. Sabato scorso in esclusiva su CalcioNapoli24, vi avevamo anticipato come su Di Lorenzo l'ultima parola spettasse al nuovo allenatore (Conte) che parlerà prima con il diretto interessato per poi decidere eventualmente un addio ufficiale. Conte stima molto Di Lorenzo e non vuole assolutamente privarsene.

Retroscena Conte Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Giovanni Di Lorenzo: