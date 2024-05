Futuro Di Lorenzo, il Napoli attende anche il nuovo allenatore. Intanto piace Bellanova: la situazione | ESCLUSIVA

Domani sarà l’ultima gara di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli? E’ una domanda che andrebbe fatta al diretto interessato alla luce dell’indiscrezione - lanciata ieri dal Corriere dello Sport - che ha svelato la richiesta di cessione da parte del capitano azzurro. I motivi per i quali Di Lorenzo sarebbe giunto a questa conclusione - al di là di ipotesi - potrebbero essere diversi. Sempre questa mattina, il Corriere dello Sport ha dato un altro dettaglio sulla vicenda. Il Napoli, - nello specifico il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna - non avrebbe fatto muro alla richiesta del numero 22 assecondando di fatto la sua volontà.

E adesso? Le attenzioni del Napoli sono rivolte solo ed esclusivamente sulla scelta del nuovo allenatore. Soltanto dopo si procederà a verificare se quello di Di Lorenzo sia stato uno sfogo, una decisione a caldo dettata dalle scorie di una stagione difficile in campo e nello spogliatoio oppure no. Prima di prendere qualsiasi decisione, verrà fatto un nuovo tentativo - insieme anche al nuovo allenatore - per capire se effettivamente la rottura sia insanabile. Rinunciare ad un calciatore così importante non è una scelta che si fa così su due piedi anche se De Laurentiis, va detto, ha dichiarato che non esistono incedibili.

Nel caso in cui, neanche il nuovo allenatore riuscisse a far ritornare sui propri passi Di Lorenzo, il Napoli sarebbe costretto a cercare sul mercato un laterale destro. Chi potrebbe prendere il posto di Di Lorenzo? Tra i nomi che Manna ha cerchiato con grande attenzione c’è quello di Raoul Bellanova del Torino che ha dimostrato di saper fare la fascia destra con grande qualità. Ha 24 anni ed un ingaggio da 1.3 milioni netti per altri tre anni con Cairo. Il Napoli tiene Bellanova lì nella lista.

La priorità resta comunque Di Lorenzo anche per motivi tattici. Se dovesse arrivare un tecnico che fa la difesa a tre, bisognerebbe capire se il capitano andrebbe a fare il braccetto oppure l’esterno a tutta fascia. Nel primo caso, la soluzione Bellanova resterebbe in piedi comunque. Vediamo dunque cosa accadrà dopo l'annuncio della nuova guida tecnica. Certamente la situazione Di Lorenzo va risolta subito senza troppi giri di parole.

