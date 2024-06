CdS - Kvara ha scelto di restare al Napoli. Pronto contratto fino al 2029: novità sulla clausola rescissoria

C'è la volontà di Kvaratskhelia di prolungare il contratto con il Napoli. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come la priorità del georgiano sia sempre stata quella di restare in azzurro nonostante il pressing del Psg.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia:

"Kvara ha parlato come uno che nel futuro vede il Napoli di Conte: aveva dato la sua disponibilità a sposare il progetto del signor Antonio, nonostante la corte spietata del Psg, un’offerta ricca e una proposta da 110 milioni di euro rifiutata senza appello da De Laurentiis, e poi Manna ha continuato a ricamare con Jugeli. L’intesa sull’ingaggio e sulla clausola rescissoria in stile Osi non è ancora definitiva, ma la volontà reciproca è raggiungere l’accordo e prolungare fino al 2029 il contratto in scadenza nel 2027. Con aumento di stipendio e reciproca soddisfazione. Anzi collettiva: di Kvara, del club e di Conte".