CdS - Di Lorenzo incedibile per tutto il Napoli: chiusura totale verso la Juve

Giovanni Di Lorenzo non è sul mercato. Il Napoli non ha alcuna intenzione di trattare con la Juventus per quanto riguarda la cessione del suo capitano. Antonio Conte ritiene Di Lorenzo praticamente incedibile mentre De Laurentiis e Manna non hanno alcuna intenzione di discutere su una possibile cessione del calciatore ai bianconeri come si legge sul Corriere dello Sport.

Di Lorenzo incedibile

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Di Lorenzo: