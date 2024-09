CdS - Conte vuole sfatare un tabù: non accade da un anno e sette mesi

Il Napoli è a caccia della terza vittoria consecutiva. Un traguardo che rappresenta a tutti gli effetti un tabù per la squadra partenopea. Infatti, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri non fanno tre successi di fila addirittura dal periodo gennaio-febbraio 2023. Un'eternità praticamente.

Cagliari Napoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: