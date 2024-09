CdS - Conte subito molto chiaro con Gilmour e McTominay a Castel Volturno

Napoli - Ieri è stato il primo giorno di allenamento per Gilmour e McTominay agli ordini di Conte. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Torna ad affollarsi il Training Center di Castel Volturno a pochi giorni dalla sfida di domenica contro il Cagliari. Ieri pomeriggio, alla ripresa, primo allenamento con la squadra per gli ultimi arrivati, gli scozzesi McTominay e Gilmour, rientrati con Lobotka dagli impegni con le rispettive nazionali. Esordio agli ordini di Conte per i due centrocampisti subito disponibili per la sfida dell’Unipol Domus. Conte è stato chiaro con loro, entrambi conoscono il contesto tattico in cui verranno inseriti e l’allenatore sa perfettamente cosa aspettarsi da entrambi. Geometrie, fisicità, personalità e gol: tre in due con la Scozia".