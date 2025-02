CdS - Conte lancia una novità dal primo minuto a Como: cosa filtra sui rientri di Olivera e Spinazzola

Napoli - Antonio Conte spera di poter avere di nuovo a disposizione Olivera e Spinazzola per la gara di domenica contro il Como in programma alle 12.30. Le condizioni dei due esterne saranno monitorate con attenzione in questi giorni come si legge sul Corriere dello Sport che annuncia il ritorno di Politano dal primo minuto rispetto al match di sabato a Roma. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con il tandem offensivo composto da Raspadori e Lukaku.

Como Napoli: le scelte di Conte

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le scelte di Antonio Conte per la sfida di Como:

"Domenica si scenderà in campo alle 12.30 e il Napoli dovrà farlo ancora una volta senza Neres. Raspadori, che oggi compie 25 anni, all'Olimpico ha segnato e convinto e verrà confermato accanto a Lukaku nel 3-5-2 svelato per la prima volta in stagione proprio contro la Lazio. A sinistra la speranza di Conte è di ritrovare Spinazzola e Olivera. Le condizioni dei due verranno monitorate nella giornata di oggi e poi si attenderanno le successive risposte nel corso della settimana. A proposito di esterni, domenica dovrebbe rivedersi Politano dal primo minuto, ma ogni riflessione concreta sulla formazione e sulle scelte verrà affrontata più avanti".