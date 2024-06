CdS conferma esclusiva CalcioNapoli24: Bellanova piace al Napoli

Lo scorso 25 maggio abbiamo pubblicato in esclusiva (LEGGI QUI) l'intreccio di mercato tra Giovanni Di Lorenzo e Raoul Bellanova. In quella occasione abbiamo evidenziato come il nuovo allenatore del Napoli avrebbe avuto l'ultima parola sul futuro del capitano provando a convincerlo in tutti i modi per farlo restare in azzurro. Di pari passo però, a prescindere dal destino di Di Lorenzo, gli sono interessati a Bellanova del Torino per la fascia destra. Il granata è un profilo che piace molto a Conte e Manna.

Questa mattina, l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha confermato la nostra indiscrezione inserendo il nome di Bellanova tra gli esterni che il Napoli sta guardando davvero con grande attenzione per la corsia di destra