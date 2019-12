CdS - Asamoah è l'unico indisponibile per Napoli. Barella e Sanchez ok, Sensi può partire dal 1'

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà le ultime sull'Inter in vista della trasferta di Napoli: "In un reparto che può riconsegnare a Sensi una maglia da titolare - non capita dal 6 ottobre, quella volta ha dovuto chiamarsi fuori per infortunio nel primo tempo contro la Juve - e che a destra vedrà uno tra D'Ambrosio e Candreva. Testa al San Paolo, adesso, e a un tabù da sfatare: in campionato l'Inter non vince a Napoli dall'ottobre del '97. Quando Lautaro Martinez aveva appena due mesi di vita. L'argentino rientrerà in campo dopo il turno di squalifica scontato col Genoa, al pari di Brozovic. In diffida - la partita successiva, ugualmente difficile, è a San Siro con l'Atalanta - rimangono Skriniar, Bastoni, Barella e D'Ambrosio".