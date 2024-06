CdS - ADL in persona chiuderà la storia Kvaratskhelia dopo l'incontro Manna-Jugeli: lo scenario

Toccherà a De Laurentiis in persona chiudere il cerchio sulla situazione Kvicha Kvaratskhelia si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il direttore sportivo Giovanni Manna, dopo la fase diplomatica che porterà ad un nuovo incontro con Mamuka Jugeli in Germania (se la Georgia supererà i gironi) oppure altrove, lascerà spazio al presidente della SSC Napoli per chiudere la vicenda.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis si muove per il rinnovo di Kvara

