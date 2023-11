CdM - Tensione Napoli, si incrina di nuovo il rapporto ADL-Garcia: in quale caso può scattare l'esonero

Ultimissime Calcio Napoli - C’è agitazione in casa Napoli, inevitabilmente dopo gli ultimi amari risultati. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la tensione si tagliava a fette sia mercoledì sera dopo il risultato e anche ieri quando Aurelio De Laurentiis si è presentato all’allenamento mattutino a Castel Volturno.

Esonero Rudi Garcia, in quale scenario può avvenire

Il mezzo passo falso ha reso così di nuovo difficile il rapporto tra il presidente azzurro e Rudi Garcia. L’obiettivo della società resta il pass per gli ottavi di Champions League e il posizionamento nelle prime quattro posizioni in campionato. Qualora i due obiettivi stagionali dovessero iniziare ad allontanarsi, De Laurentiis penserebbe davvero al cambio in panchina per il nuovo anno.