CdM su Osimhen: i piedi divaricati facevano temere una difficoltà d’accelerazione, c’è chi lo ha accusato quando è tornato a Napoli con il covid

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen poteva diventare solo due cose: un rinnegato, che tenta di ripulirsi e dimentica, anche comprensibilmente, gli scenari suburbani in cui è nato ed è cresciuto; oppure un emigrato di successo, che appena ne ha l’occasione torna a distribuire un po’ di quella felicità che ha trovato altrove. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno in un lungo editoriale:

"Noi fortunati figli d’occidente non possiamo non provare un senso di colpa atavico per le colpe coloniali che ci portiamo dentro. Ma noi fortunatissimi figli di Napoli compensiamo il rimorso con l’orgoglio, la ricezione, l’accoglienza di un altro cittadino del Sud del mondo venuto a restituirci un po’ di gioia persa per strada in seguito alle disavventure calcistiche e non degli ultimi anni.

I piedi divaricati facevano temere una difficoltà d’accelerazione: e invece è un ghepardo, con tutta l’energia dei suoi vent’anni e l’intelligenza tattica di chi da Gattuso sta apprendendo il meglio.

Nei mesi scorsi c’è chi lo ha accusato quando si è prestato a una festa senza mascherine ed è tornato a Napoli con il covid-19; c’è anche chi lo ha accusato quando ha scattato foto con alcuni dei suoi giocatori della Juventus, nonostante la brutta sconfitta subita. E a torto, in entrambi i casi. Perché oltre a essere un professionista è soprattutto un ragazzo. Che dei suoi ventitré anni conserva non solo l’allegria e la spensieratezza: ma anche l’emotività e il cuore"