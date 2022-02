CdM - Spalletti non si fida del Venezia: lanciato un messaggio allo spogliatoio

Napoli calcio - Spalletti non si fida del Venezia. lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che evidenzia anche il tour de force che attende il Napoli.

"Nel tour de force che attende il Napoli, con sette partite in trenta giorni, ci sono tanti big-match cerchiati con il rosso: le sfide contro Inter, Lazio e Milan in campionato e il doppio confronto in Europa League contro il Barcellona. Gare che spostano il livello dell’adrenalina ma Spalletti non si fida del Venezia e nello spogliatoio predica attenzione, considerando anche i dieci punti potenziali persi con le medio-piccole sul proprio cammino".