L'editoriale di Scozzafava: "Patto tra Ancelotti e De Laurentiis! Uno ci mette la faccia, l'altro la tasca: budget da 100 milioni"

Aggiornamenti calciomercato Napoli. Ancelotti si prenderà tutte le responsabilità del caso, e De Laurentiis, da parte sua, ci metterà i soldi: ben 100 milioni di euro stanziato da budget per il calciomercato in entrata della SSC Napoli. Gli obiettivi, ormai noti, sono James Rodriguez, Manolas e Lozano. Ne parla nei dettagli l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

L'editoriale di Monica Scozzafava pubblicato questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno.

"Resistere alle offerte per Koulibaly è indice di forza; trattare giocatori come James, Manolas e Lozano a cifre così significative è indice di cambiamento; «allearsi» con agenti del calibro di Mendes e Raiola è il segnale della svolta. La doppia sfida in amichevole con il Barcellona negli Stati Uniti è il segnale più evidente che il Napoli è seduto legittimamente al tavolo dei grandi club di Italia e di Europa. Aurelio De Laurentiis porta avanti così il suo progetto di crescita, chiamato a rispondere alle sollecitazioni di un allenatore tra i più titolati al mondo, che certo non era arrivato qui solo per godere del clima e della buona cucina. Non tutti hanno digerito l’andamento della stagione appena finita, il termine transizione era apparso come l’alibi per nascondere un anno di alti e bassi, della competizione finita troppo in fretta. Invece, tutto quanto sta accadendo in questa prima fase del mercato racconta di un percorso che entra nel vivo solo adesso. Ancelotti prima ha studiato e ora chiede, indica nomi e gestisce il mercato. Lo fa con autorevolezza e con la voce ferma di chi sa che la piazza lo aspetta al capolinea delle vittorie e dei titoli. Con la coscienza di chi avverte una responsabilità più forte rispetto allo scorso anno e non ci sta a fare brutte figure. De Laurentiis per ora si adegua: prova ad accontentare il tecnico che dice di aver bisogno di James, adora Lozano, vuole un difensore forte da affiancare a Koulibaly, soprattutto chiede giocatori che abbiano capacità non soltanto di creare gioco e occasioni, ma di fare gol. Che siano centravanti o esterni non è importante, bisogna muoversi bene con e senza palla, fare o far fare gol. Ci mette la faccia, Ancelotti. E De Laurentiis la tasca. A ciascuno poi le proprie responsabilità: per ora è l’allenatore a chiedere, se accontentato toccherà al presidente. Un compromesso fondato su un budget a disposizione di 100 milioni, su cui influirà la variabile delle cessioni. E qui Ancelotti, Koulibaly a parte, non mette troppi veti".