CdM - Rrahmani verso il rientro per Inter-Napoli: pronto uno spezzone di Napoli-Lille per lui

Napoli-Villarreal e Napoli-Lille, due eventi per valutare la condizione fisica degli azzurri dopo la sosta mondiale e per prepararsi al meglio in vista della delicatissima Inter-Napoli del 4 gennaio.

Rrahmani rientra per Inter-Napoli?

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Luciano Spalletti potrà contare anche su Diego Demme per l’appuntamento di sabato sera contro gli spagnoli.

Occhio poi al match con i francesi: se tutto va per il meglio come sta andando - evidenzia il CdM - Amin Rrahmani finora infortunato potrebbe rientrare almeno per uno spezzone di gara. Sarebbe un rientro fondamentale in vista dello scontro diretto prima dell'Epifania.