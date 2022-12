CdM - Raspadori il Jolly di Spalletti: ha già ricoperto 4 ruoli, impressiona una caratteristica

Il Napoli di Spalletti si gode la crescita di Jack Raspadori che con la maglia azzurra in pochi mesi ha già ricoperto 4 ruoli diversi negli schemi tattici di mister Luciano Spalletti che è pronto ad affidarsi sempre di più al giovane attaccante arrivato dal Sassuolo.

Napoli - Anche durante questo mini ritiro in Turchia il Napoli è rimasto sorpreso da Raspadori per la sua crescita. Questo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno sul giovane attaccante:

Raspadori ad Antalya ha fatto «cose turche», cioè ha dato spettacolo presentandosi come l’uomo più in forma del momento. Sotto il profilo fisico lo aiuta anche la struttura da brevilineo ma il capitale più prezioso che Raspadori ha consegnato al Napoli è la duttilità tattica. È il jolly, il passepartout del Napoli camaleontico che conserva la propria identità di gioco trasformando il suo abito tattico, il posizionamento in campo.

Raspadori ha praticamente ricoperto quattro ruoli: la mezzala nel 4-3-3, il sottopunta nel 3-4-2-1 e nel 4-2-3-1, l’esterno sinistro d’attacco nel 4-3-3 e la seconda punta nel 4-4-2 con Simeone. Nel calcio moderno i ruoli hanno un peso relativo, esistono le funzioni che Raspadori compie con una leggerezza impressionante, non solo nelle amichevoli ma anche nelle gare ufficiali.