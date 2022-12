CdM - Raspadori e Osimhen insieme solo 182 minuti in 3 mesi: nelle due amichevoli non è cambiato molto

Napoli - Spalletti continua a non usare insieme per molti minuti Raspadori e Osimhen. L'allenatore azzurro sta provando a far crescere la loro intesa ma col giusto tempo. Questo quanto analizzato dal Corriere del Mezzogiorno:

Da Verona-Napoli del 15 agosto a Napoli-Udinese del 12 novembre, Raspadori e Osimhen insieme hanno giocato soltanto 182 minuti, praticamente due partite fatte di vari spezzoni in cui Raspadori ha agito sia tra le linee nel 4-2-3-1 che partendo da sinistra nel 4-3-3. Nelle due amichevoli contro Antalyaspor e Crystal Palace, Raspadori ha giocato più con Simeone che con Osimhen, con cui ha condiviso il primo tempo contro la squadra turca.