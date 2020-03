CdM - Nuova assemblea di Lega, si decide il futuro della Serie A

Serie A - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto in merito all'emergenza Coronavirus in Italia:

"Il coronavirus non fa distinzioni di censo, fa paura a tutti, anche ai calciatori che stavolta non possono far valere i propri lauti guadagni per difendersi. Domani ci sarà una assemblea di Lega in call conference con tutti i presidenti, aumentano i positivi al covid 19 in serie A che s’interroga sulle possibilità di ripartire in futuro, si spera almeno ad inizio maggio per terminare a fine giugno, quando scadono i contratti e tanti impegni amministrativi, anche quelli relativi ai bilanci e al rispetto del fair play finanziario".