CdM - Napoli, presi d'assalto Ikea e il Campania: misurazione della temperatura e tutte le regole da rispettare

Ultimissime Coronavirus Napoli - Assaltati sia il centro commerciale Campania che il mobilificio Ikea. E' successo nella giornata di ieri, primo giorno di riapertura di alcuni negozi. Tutti in fila e Marcianise per entrare al Campania. O, almeno, per andare a curiosare o a fare shopping in uno dei negozi esterni al centro commerciale.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ne racconta tutti i dettagli:

La voglia di tornare nelle strutture di vendita extra large è tanta. Pazienza se, prima di entrare, ad ogni cliente è stata misurata la temperatura. Per evitare contatti fra i clienti al Campania gli ingressi per l’entrata e l’uscita sono stati divisi e sulle panchine sono stati sistemati cartelli per invitare al distanziamento sociale. I negozi più piccoli raccomandano ai clienti di entrare a turni, uno alla volta nel caso di attività che non superano i quaranta metri quadrati, e per evitare ogni possibile contatto sono state disattivate le scale mobili e sono tolti tutti i tavoli e le sedie che si trovano nella zona dei bar e delle moltissime tavole calde «a tema» all’interno del centro commerciale. Tutti in fila anche ad Afragola, all’ingresso di Ikea, dove la gente ha pazientemente atteso il proprio turno prima di entrare nel negozio di mobili ed accessori. Le regole sul distanziamento sociale e sulla mascherina, anche qui, sono ferree e alcune aree del negozio, come la zona dei materassi, dei divani e delle poltrone, non consentono esperienze come in passato. Un problema al quale l’azienda svedese sta ovviando organizzandosi per dotare ognuna di queste aree di rotoli di coperture monouso per proteggere il prodotto e permettere la prova in assoluta sicurezza.