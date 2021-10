Ultime notizie calcio Napoli - Sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si fa il punto sulle ultime novità relative alle scelte di Luciano Spalletti in vista della delicata sfida di domani contro il Torino. In tal senso inciderà e non poco la sosta per le Nazionali.

Napoli-Torino, le ultime sulle scelte di Spalletti

Dal momento, infatti, che Lozano ed Ospina sono rientrati solo ieri sera e che questa mattina svolgeranno solo la rifinitura con il resto della squadra, sono in vantaggio per una maglia da titolare Politano e Meret.