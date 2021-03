CdM - La svolta del Napoli è iniziata col Granada, gli uomini di Gattuso hanno riconquistato la loro idea di calcio

Napoli - Il febbraio nero è alle spalle, il Napoli è arrivato ad un momento decisivo della stagione scarico e con tante assenze. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Gli infortuni di Mertens e Osimhen e il calendario ingolfato hanno aumentato la predisposizione agli infortuni muscolari. Il Napoli si è smarrito nel ciclo di gare in cui ha perso la Coppa Italia, l’Europa League e patito in campionato un trend negativo in trasferta, la svolta è iniziata nel secondo tempo di Granada, quando il Napoli ha riconquistato la sua idea di calcio, il dominio del campo attraverso il palleggio, una manovra fluida e di qualità. Il rientro di Osimhen ha fornito anche l’alternativa dell’attacco alla profondità, delle ripartenze in campo aperto”