CdM - L'incubo dei tifosi napoletani si chiama ancora Gonzalo Higuain: il record di gol è un ricordo vivo

Non potrebbe essere indifferente per un tifoso del Napoli affrontare in un sol colpo Sarri e Higuain, entrambi con la Juve, la rivale per eccellenza degli azzurri, un sentimento che negli ultimi anni è stato legittimato anche dalla lotta per il vertice. Higuain è un ex precario, la Juventus vorrebbe mandarlo altrove, c'è la Roma interessata e la suggestione Atletico Madrid, ma al momento l'argentino sta lavorando per restare in bianconero, forte del contratto in scadenza nel 2021. Higuain, da attaccante Juve, è un incubo per i tifosi azzurri, ha segnato 5 gol al Napoli in 8 incroci mentre non è andato a segno quando ha giocato al San Paolo con la maglia del Milan. Il tempo fa superare le ferite ma i ricordi sono vivi, dal record di 36 gol con cui superò Nordahl nella serata di Napoli-Frosinone, al primo duello scudetto con la Juve, nell'anno del gol di Zaza allo Stadium, con in panchina proprio Sarri. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.