CdM - Il dato da brividi sul digiuno da gol del Napoli in trasferta nelle gare di campionato

Napoli Calcio - C'è un dato piuttosto emblematico sull'astinenza da gol del Napoli nelle partite esterne come illustra questa mattina il Corriere del Mezzogiorno:

"Da 91 giorni, praticamente tre mesi, il Napoli non segna in trasferta in campionato. L’ultimo gol risale ad Atalanta-Napoli del 25 novembre scorso, andò a segno Elmas ceduto al Lipsia a fine dicembre, prima che il mercato iniziasse. L’assist fu di Victor Osimhen, a Bergamo iniziava la sua avventura Walter Mazzarri. Sembrava che il Napoli avesse conquistato la vittoria della svolta e, invece, gli azzurri hanno collezionato un solo punto contro la Lazio nelle successive cinque trasferte di campionato".