CdM - Il calendario del Napoli nasconde insidie, prime giornate da vivere con il fiato sospeso

Un debutto non facile: la trasferta di Verona che storicamente rappresenta una gara ostica per il Napoli. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è un calendario che nelle prime giornate nasconde insidie:

"Come l’altra trasferta, stavolta a Firenze, e quella con la Lazio all’Olimpico (4 settembre), a ridosso della prima partita dei gironi di Champions in programma il 6 o il 7 settembre. Le sfide con la Juventus e con l’Inter sono rimandate al nuovo anno, dopo la lunga pausa per i mondiali in Qatar (dal 13 novembre fino al 3 gennaio).

Prime giornate da vivere con il fiato sospeso per la squadra di Spalletti, abituato come allenatore alle grandi partenze. Basti pensare che l’anno scorso riuscì ad inanellare ben otto vittorie di fila, salvo poi fermarsi all’Olimpico (0-0) contro la Roma di Mourinho. Occorrerà la stessa intensità, anche quest’anno, per non incorrere in brutti scherzi e non attardarsi con le altre big del campionato. Non sarà facile perché il calendario è ingolfato di impegni"