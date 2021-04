CdM - Gattuso non ha vissuto un pomeriggio tranquillo, nel post-partita critiche ai suoi per i regali fatti a Simy e Messias

Ultime notizie Napoli - Il gol di Di Lorenzo regala al Napoli una serena Pasqua ma Gattuso non ha vissuto un pomeriggio tranquillo, come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

“Durante gli ultimi minuti di gara ha preso a calci le bottiglie per la rabbia. Il Napoli ha complicato una gara che poteva condurre in scioltezza a causa degli errori difensivi commessi da Manolas e Maksimovic. Gattuso nel post-partita, nonostante la vittoria, ha fatto qualche critica ai suoi ragazzi per i regali fatti a Simy e Messias"