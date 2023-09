Calcio Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno scrive su Rudi Garcia e le sue scelte:

"I lanci lunghi per Osimhen sono diventati un “must” ma non una soluzione. La manovra è solo speculare e attendista. E continua il mistero Kvaratskhelia che non brilla come un tempo, anzi non è il più il protagonista ma uno dei tanti. Non segna dal 19 marzo dalla partita con il Torino, si ostina in dribbling che non gli riescono più ed è diventato anche prevedibile".