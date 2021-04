CdM - Demme l'equilibratore, ha messo il cuore al servizio del Napoli! Consente a Fabian e Zielinski d’avere più libertà

Ultime notizie Napoli - Nel calcio contemporaneo raramente c’è spazio per i sentimenti, Demme, invece, ha messo il cuore al servizio del Napoli. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

?

"Il rientro di Demme è un argomento-chiave della svolta del Napoli che ha vinto sette delle ultime nove gare. Diego ha saltato solo la partita contro il Crotone e in certi frangenti della ripresa il Napoli ha perso le distanze in campo. Demme fornisce equilibrio non per la capacità di posizionamento ma per l’energia dinamica, che consente anche a Fabian Ruiz e Zielinski d’avere più libertà d’ispirare la proposta offensiva. Diego è dentro tutto il lavoro del Napoli: pulisce la costruzione dal basso, copre le linee di passaggio, intercetta palloni, arriva prima sulle seconde palle e s’inserisce anche in fase offensiva"