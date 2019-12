CdM - Debutto da incubo per Gattuso: la squadra non sta bene mentalmente, la classifica non aiuta

Il nuovo allenatore della SSC Napoli, Gennaro Gattuso, allontana qualsiasi tipo di alibi. Non crede alla sfortuna, guai a chiederglielo. Ecco quanto riportato da Monica Scozzafava sull'edizione odierna del quotidiano Corriere del Mezzogiorno - Campania ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Una serata di follia, un’altra evidentemente. Rino Gattuso esordisce con una sconfitta, capitan Insigne (finchè è rimasto in campo) ha fatto una delle peggiori prestazioni e a Zielinski nel finale gli capita pure di scivolare, Gervinho approfitta e mette a segno il gol della vittoria del Parma.

Napoli in preda a una nuova crisi: l’ansia da prestazione che compromette la sfida con il Parma persa nei minuti di recupero e manda, pronti via, Gattuso in sofferenza. Non può essere una sua recriminazione: tre giorni sono davvero pochi per influire nella testa di una squadra che, ancora una volta e per motivi diversi da una settimana fa, si rivela fragile e vulnerabile. Così come era stato con Ancelotti.

La voglia di strafare, stavolta, si rivela un boomerang cui adesso bisognerà assolutamente porre rimedio. Ringhio ne ha piena consapevolezza. La cura dovrà trovarla in fretta, la classifica, appunto, non solo è preoccupante, ma inizia anche a lambire la zona rossa. Intanto, il Parma, che non vinceva al San Paolo da sei anni, ieri sera ha finanche superato gli azzurri in graduatoria. E poi c’è un modulo da rivedere e riprovare anche con gli uomini giusti al posto giusto. A Gattuso manca un filtro in mezzo al campo, un play puro davanti alla difesa che dia sicurezza".