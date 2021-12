CdM critica Spalletti: "Perché escludere Elmas dai titolari e insistere con Lozano? Fa discutere il cambio di Mertens"

Arriva la critica del Corriere del Mezzogiorno contro Spalletti dopo Napoli-Spezia. Non è stata del tutto impeccabile la gestione dell'ultima partita del 2021 dell'allenatore azzurro.

Lo schiaffo è stato fortissimo. Ha evidentemente certificato che la vittoria contro il Milan, appena domenica scorsa, era stata un’illusione. Forte, lo schiaffo, e anche decisivo nella serata in cui le due milanesi non hanno lasciato punti per strada. Spalletti qualche rammarico stavolta ce l’ha: perchè escludere Elmas dall’undici titolare? Era il jolly a cui si era affidato nelle ultime partite e che gli aveva anche dato discrete soddisfazioni; perchè insistere con Lozano al quale forse qualcuno ha fatto credere di essere un giocatore forte e ormai arrivato? Domande alle quali l’allenatore del Napoli ha sicuramente una risposta da dare, che sarà in linea con quelle che evidentemente erano le sue sensazioni del pre-partita. E durante la gara, quali sono state invece le sue sensazioni? Si discuterà del cambio di Mertens all’intervallo ma è la mossa dell’allenatore esperto e intelligente che ha intuito che con il belga l’attacco andava più o meno a due all’ora. Il Napoli non ha subito chissà che, ma ha pagato la lentezza della manovra. Ha sofferto l’inconsistenza di Lozano e la condizione non al top di Politano, che si è dato da fare ma gli manca ancora lucidità. C’è una verità incontrovertibile: il Napoli senza i suoi big, assenti ormai da troppo tempo, è una squadra «normale». Non una grande squadra. Che ha qualità ma fino a un certo punto. E questo, è evidente, Spalletti lo sa.