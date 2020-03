CdM - Coronavirus, il gesto di Callejon e Llorente ha fatto irritare De Laurentiis

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto in merito all'emergenza Coronavirus in Italia:

"Ci s’interroga sul futuro ma adesso c’è da fare i conti con il presente. I giocatori sono preoccupati. «La situazione in Italia è complessa, i tamponi vengono fatti solo a chi ha sintomi ma sono state adottate tutte le precauzioni e le misure necessarie per uscire da questa situazione il più presto possibile. Inizialmente abbiamo pensato di tornare in Colombia ma hanno cancellato tutti i voli, così siamo rimasti qui seguendo le indicazioni che ci hanno fornito. Con mia moglie siamo andati a fare scorta al supermercato in modo che non mancasse nulla ai nostri figli, da quindici giorni circa hanno chiuso le scuole», così ha spiegato Ospina ad Espn, interpretando probabilmente il sentimenti di molti suoi compagni di squadra. «In momenti del genere pensi ai tuoi figli, alla famiglia. É naturale valutare tutto», ha aggiuntio. Altri compagni hanno pensato di tornare a casa nei propri paesi, Callejon e Llorente nella notte post-decreto si sono precipitati a fare la spesa compiendo un gesto che ha irritato anche il presidente De Laurentiis. Fino a giovedì, quando ha chiuso anche l’albergo che ospita il training center del Napoli, gli allenamenti sono andati avanti ma poi la Uefa ha bloccato le coppe europee e quindi anche Barcellona-Napoli, a quel punto è stato decretato lo stop fino a mercoledì mattina, una data che non è assolutamente certa. Il blocco delle attività per il settore giovanile del Napoli (dalla Primavera alle squadre femminili) è stato prolungato fino al 23 marzo, ieri l’Associazione Italiana Calciatori ha pubblicato un comunicato molto duro contro le società che ancora convocano i calciatori per gli allenamenti".