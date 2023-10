CdM - Confronto squadra-Garcia, così è tornato il grande Napoli: richiesta dei senatori al mister

Notizie Calcio Napoli - E’ tornato il vero Napoli campione d’Italia ed è successo grazie alle mosse dei senatori dello spogliatoio e di un confronto determinante con Rudi Garcia. Lo svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Così è tornato il grande Napoli: decisivo un confronto senatori-Garcia

Come si apprende, è stato in particolare Frank Anguissa a prendere la parola e avviare un confronto tecnico-tattico alla base di un campionato non avviato nel migliore dei modi. Ma nel “Consiglio” dei saggi ci sono anche Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Mario Rui, Piotr Zielinski e Alex Meret.

Così è stato siglato un “compromesso”, col tecnico che ha fatto un passo indietro a fronte di una squadra che ha chiesto di tornare a giocare come sa. E il miglioramento si è visto subito. Flessibile e intelligente Garcia che, da parte sua, si è dimostrato disponibile a un cambiamento e non fermo e inamovibile sulle sue idee.