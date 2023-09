CdM - Aumentati posti per tifosi disabili allo stadio Maradona: tutte le novità

Calcio Napoli - Novità importanti per l'accesso ai disabili presso lo stadio Maradona. Ecco cosa si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Intanto, una buona notizia risolve l’accesso ai disabili al Maradona. Nei giorni scorsi c’è stata più di qualche polemica per l’esiguità dei biglietti messi in vendita. Il Napoli per la partita con l’Udinese in programma mercoledì ha comunicato che sarà possibile acquistare i tagliandi sia per i tifosi non deambulanti e quindi in carrozzina per il settore Tribuna, Curva A e Curva B, tutti per l’anello Inferiore. I deambulanti, invece, si accomoderanno nei Distinti, livello inferiore. I posti sono stati aumentati e saranno 258 dopo che nelle precedenti partite in casa ne erano stati messi a disposizione solo 44".