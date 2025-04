CdM attacca Conte: "Metamorfosi in Eduardo e La Capria! Ma come si fa a dire certe cose in piena lotta scudetto?"

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno commenta così le parole di ieri di Conte:

"L’etere mediatico è ingolfato dalla metamorfosi di Conte in Eduardo («fujtevenne») e in La Capria, scena che da venerdì entra nella letteratura alta di Napoli: quella dell’impossibilità di diventare grande e potente. Oggi Conte se l’è presa con i campi che provocano infortuni e ha fatto capire che lui ha una lista di richieste, soprattutto di mercato, e che la vuole soddisfatta. Per tanti invece quelle parole sono solo il preannuncio dell’addio.

Probabile e certamente possibile ma oggi come oggi le cose sono più semplici: secondo Marco Parolo, che lo ha detto in tv, ha solo voluto mettere pressione positiva sulla squadra, irritato dalla serata conviviale in settimana. Il tema della concentrazione, della tenuta mentale esiste, sa Iddio se in questo Napoli esiste, ma come si fa a dire certe cose alla vigilia di una partita dalla quale dipende tutta la stagione? Minuetti societari. C’è una sola cosa chiara: siamo primi in classifica, che Dio ci protegga".