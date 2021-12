CdM - Atletico Madrid, West Ham e Newcastle su Insigne: la sua scelta

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e sull'addio di Lorenzo Insigne tra offerte in Europa e Toronto.

Addio a giugno, Capitan Insigne sogna l’America Offerta choc del Toronto. L’attaccante azzurro deciso ad accettare: dieci milioni di dollari più sei di bonus Il sogno americano ha bussato anche alla porta di Lorenzo Insigne da qualche mese, dai tempi dei viaggi napoletani di Andrea D’Amico, storico agente di Giovinco, e di Lino Di Cuollo, ex senior Vice President of Competition and Player Relations della Mls. Il Toronto ha intensificato il pressing con una proposta faraonica per Insigne e il suo agente Vincenzo Pisacane: un quinquennale da 10 milioni di dollari di base fissa a stagione più 6 di bonus per gol e assist. Il trasferimento avverrebbe in estate a parametro zero anche se il contratto fosse depositato entro marzo. La trattativa è in fase avanzata, si discute di bonus e benefit: Insigne è fortemente tentato dalla prospettiva del trasferimento in Canada. Nella Major League Soccer ogni club può tesserare tre giocatori designati, cioè calciatori il cui compenso totale e i costi d’acquisizione superano il massimo tetto del budget salariale sotto la responsabilità finanziaria del club. Il Toronto ha già tre profili di questo tipo, dovrebbe liberare uno slot per tesserare Insigne. Il club del presidente Manning (avvistato a Napoli anche lui ad ottobre) ha progetti molto ambiziosi, sta pensando anche a Suarez dell’Atletico Madrid a parametro zero. Insigne e il suo agente Vincenzo Pisacane hanno ascoltato anche le manifestazioni di club europei, come l’Atletico Madrid, il West Ham, il Newcastle ma nessuna società si è avvicinata alla proposta faraonica del Toronto. Al momento non giungono segnali di un rilancio da parte del Napoli, il presidente De Laurentiis è fermo all’offerta di un ingaggio da 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere presentata nell’incontro con Pisacane del 30 settembre scorso. Con il futuro sullo sfondo, per Insigne c’è il presente da affrontare. Venerdì il tampone di controllo, Lorenzo spera che la negatività al Covid-19 lo riporti in gruppo con la prospettiva di mettere nel mirino la partita contro la Juventus del 6 gennaio. Anche se non dovessero esserci colpi di scena per il futuro, Lorenzo vuole onorare la parte finale della sua avventura napoletana fatta di dieci stagioni, 114 gol (a -1 da Maradona) e 91 assist.