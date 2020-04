Cavani-Inter, Gazzetta: Conte lo voleva fin dai tempi della Juve, nel 2012 offrì Matri più 15mln a ADL

Calciomercato - Cavani-Inter: l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un flirt tra Cavani e L'Inter. A spingere per il Matador sarebbe Conte che in passato ha provato più volte ad allenare l'attaccante. Cavani può tornare in Serie A.

Cavani

Calciomercato: Cavani-Inter, Conte spinge per averlo

"Il primo tentativo di matrimonio con il Matador quando Antonio è alla Juventus e l’uruguaiano al Napoli, poi al Chelsea un altro assalto sull’asse Londra-Parigi. Ora si presenta una nuova chance. I fatti, al momento, sono chiari. L’entourage di Cavani, che ha compiuto 33 anni a San Valentino e ha spostato più in là il ritorno in Uruguay, ha fatto una telefonata all’Inter per proporre il giocatore (dopo che si era parlato di Atletico Madrid e Manchester United). I nerazzurri devono sostituire il sicuro partente Alexis Sanchez. In più c’è il grosso punto di domanda sul futuro di Lautaro. Qualche giorno fa Marotta e Ausilio hanno rinunciato a Giroud dopo il rinnovo automatico del Chelsea: l’obiettivo resta comunque puntato verso un attaccante a costo zero. Dries Mertens è uno che piace molto, così come lo stesso Cavani. E la stima di Conte per quest’ultimo gioca un peso non indifferente. Antonio piomba sul Matador per la prima volta nella primavera 2012. La dirigenza bianconera (Marotta e Paratici) mette sul piatto Matri e 15 milioni. De Laurentiis dice di no: aspettava «un’offerta folle», finisce per alzare un muro davanti al suo gioiello e rivestirlo da nemico numero uno della Juve"