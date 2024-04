"Cattieria assente, spreconi e sfioriti, cambi tardivi!". Calzona non convince, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata la prestazione di Francesco Calzona in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Voti e pagelle Calzona Napoli Frosinone

Gazzetta dello Sport 5 L’instabilità difensiva è conclamata. Servivano convinzione e cattiveria: assenti.

Corriere dello Sport 5 La squadra è sprecona e sfiorita, e certi cali individuali pesano sul gioco e soprattutto su una fase difensiva davvero carente. I tre cambi, per quello che si vede in campo, probabilmente sono pochi, ma forse pensa di non avere in panchina materiale utile.

Tuttosport 5 Dodici gol subiti in otto partite di campionato. Il Napoli è troppo lezioso in fase difensiva e concede troppo agli avversari. Gestione tardiva dei cambi. La squadra esce tra i fischi del “Maradona” e con l’ennesima occasione sprecata.

Il Mattino 4,5 Più che il comandante di un traghetto, pare ormai chiaro che questo sia il Titanic: la difesa non ha fatto un solo passo in avanti sotto le sue cure, i centrali non si capisce se marcano a uomo o a zona, sono sempre altrove. Poi quelle partenze dal basso sembrano una provocazione visti e piedi e il terrore dei difensori.