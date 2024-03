Casting allenatore Lazio: tra i nomi c'è anche uno trattato dal Napoli

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sui nomi che circolano in casa Lazio per prendere il posto di Maurizio Sarri che ieri ha dato le dimissioni. Tra i nomi accostati ai biancocelesti c'è anche quello di Igor Tudor. Il croato era stato anche trattato dal Napoli dopo l'esonero di Garcia:

"Lotito sta vagliando varie candidature. Tra quelle degli eterni affetti ci sono i nomi di Tommaso Rocchi, Miro Klose, Marco Parolo, Senad Lulic. Tommy allena l’under 14 biancoceleste, è made in Formello. La sua candidatura appariva forte ieri pomeriggio, poco dopo le dimissioni di Sarri. Meno in serata. Tra gli affetti va annoverato Cristian Brocchi, 48 anni, laziale dal 2018 al 2013. Brocchi ha allenato Milan, Brescia, Monza, Vicenza, accetterebbe un contratto fino a giugno. E’ una soluzione pronta per l’uso, garantisce esperienza, competenza. Da mesi a Formello è segnato il nome di Igor Tudor, 45 anni, ex allenatore di Udinese, Verona e Olympique Marsiglia".