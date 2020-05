Caso Serie A, CorSport: ira del Ministro Spadafora, vuole lo stop! Tifa per un decreto che dichiari chiusa la stagione, ne ha fatto una questione personale

Ira del ministro, vuole lo stop. Messo all’angolo, Spadafora tifa per un decreto che dichiari chiusa la stagione calcistica a partire dalla Serie A. Titola così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, della cui analisi vi proponiamo un breve stralcio.

"Nelle mani tremanti di rabbia del ministro Spadafora il calcio sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Fosse per lui lo ritroveresti a terra secco e ingiallito. Già domani o mercoledì: asteroide in arrivo, annunciano le profezie, sotto forma di un decreto della presidenza del consiglio dei ministri (dpcm per gli amici) che potrebbe arrivare là dove federazione e Lega non avrebbero mai il coraggio di giungere da sole e neppure intendono dirigersi: a dichiarare chiusa la stagione calcistica italiana 2019/20, campionato di Serie A compreso. L’idea di bloccare i tentativi di ripresa del campionato esisteva e Spadafora ne aveva fatto una questione personale"